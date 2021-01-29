«أوقاف الإسماعيلية»: جميع الأئمة ملتزمين ولا شكاوى من خطبة اليوم

أكد الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، أن جميع الأئمة التزموا بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل وزارة الأوقاف، وهو التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء، مؤكدًا أن مفتشي المديرية لم يرصدوا أي تغيير في الخطة.كما أكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، على التزم مسؤولي المساجد بتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بفتح المساجد، ولم يتم رصد أي مخالفات تستدعي غلق أي من المساجد.وقال "بدران" في تصريحات له اليوم الجمعة، إن المواطنين بجميع المدن ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، وحريصين على ارتداء الكمامات واصطحاب المصليات الخاصة بهم، والتباعد الاجتماعي، وعدم التجمع أمام المساجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة، مضيفا أن حملات التعقيم والتطهير والتنظيف مستمرة يوميًا، ويجري تطهير المساجد قبل وبعد أداء صلاة الجمعة بشكل دوري، بالتنسيق مع الإدارات الصحية بكل مدينة، وذلكم حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.وأوضح أن حملة التعقيم والتطهير التي تجري كل يوم جمعة تتضمن تعقيم محيط المساجد من الخارج، وتعقيم كل جزء داخل المساجد حتى وإن لم يمسه أحد كإجراء احترازي، نظرًا لإقبال لمواطنين على المساجد في صلاة الجمعة.وأهاب وكيل وزارة الأوقاف، جميع رواد المساجد بالاستمرار في الالتزام التام، بالإجراءات الاحترازية حافظ على سلامة الجميع.