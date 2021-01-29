تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة محمد الصغير

توفى صباح اليوم خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك حسب ما أعلنه حفيده ياسين السقا.و مر خبير التجميل الشهير محمد الصغير، بوعكة صحية صعبة في الأيام الماضية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونُقل على أثرها إلى العناية المُركزة، وتدهورت حالته الصحية حتى وصلت لصعوبة في التنفس، ونُقل على إثرها إلى وحدة العناية المركزة بإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، في اليوم الثالث من شهر يناير الجاري، وكان يباشر فريق طبي متخصص متابعة الحالة بدقة.وكانت ابنته قد شاركت فيديو وتبعث رسالة إلى والدها مع ابنها ياسين وباقي أفراد العائلة، وتقول:"أحلى بابا في الدنيا حمد لله على سلامتك، وها تبقى أحسن وزي الفل، كورونا مين دي إحنا هنكسر أبوها، بحبك يا حب حياتي".وتابع ياسين باعثًا رسالة إلى جده:"مودي يلا مستنيك لما تقوم لنا بالسلامة، ونتفرج مع بعض على ماتشات مدريد وكريستيانو رونالدو ونسِف على فريق (ليفربول) و(برشلونة)، تقوم لنا بالسلامة".، فيما نشر الفنان "أحمد السقا" تعليق عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" قائلًا:"اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادره سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم إني اسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".ليتوفى مصفف الشعر الشهير "محمد الصغير" صباح اليوم، عقب تدهور حالته الصحية بعد صراع دام لأقل من شهر عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.