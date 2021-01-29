871 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات فى ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، عن تسجيل 871 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وشفاء 1064 حالة جديدة، في حين توفيت 10 حالات.وأوضح المركز في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في ليبيا بلغت 117 ألفًا و650 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 97 ألفًا و357 حالة، إجمالي الوفيات 1842 حالة.