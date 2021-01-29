أمن الإسماعيلية يقتحم وكرًا لتصنيع المخدرات

نجح قطاع مكافحة المخدرات بمحافظة الإسماعيلية، فى ضبط 10 أشخاص يصنعون عقار الكبتاجون المخدر.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام 10 أشخاص «ثلاثة منهم يحملون جنسيات دول عربية»، ولإثنين منهم آخرين معلومات جنائية، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى، فى تصنيع وترويج الأقراص المخدرة، وخاصةً عقار الكبتاجون، حيث قاموا بتجهيز إحدى المزارع، كائنة بمحافظة الإسماعيلية، بالماكينات والمعدات اللازمة، لتصنيع تلك العقاقير، وذلك بقصد الاتجار فيها لصالح عناصر التشكيل وتصدير الجزء الباقى منها لإحدى الدول العربية.عقب تقنين الإجراءات، بالتنسق مع قطاعات «الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة» ومديريات أمن «القاهرة، الإسماعيلية، الشرقية»، تم استهداف عناصر التشكيل العصابي والمزرعة المشار إليها، وتم ضبطهم جميعًا.وأسفرت عمليات تفتيش المزرعة والمتهمين المشار إليهم ومحل إقامة أحدهم عن ضبط ما يلي: 25000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، كمية من مخدر الأيس وزنت واحد كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جرامًا، 72 قرصًا لعقاقير «ترامادول – تامول – ترمال»، كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 350 جرامًا، كمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة.كما تم ضبط الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف، مبالغ مالية، طبنجة، طلقات نارية، 5 سيارات، 13 هاتفًا محمولًا، 3 موازين حساس، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه عمليات الضبط والتفتيش، أكدوا ما جاء بالتحريات واعترفوا بها.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 10 ملايين جنيه.