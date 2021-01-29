«العنف» يدفع أكثر من 200 ألف شخص للنزوح من إفريقيا الوسطى

قالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن ما يزيد على 200 ألف شخص فروا من القتال في جمهورية إفريقيا الوسطى، منذ اندلاع العنف عقب إعلان نتيجة انتخابات في ديسمبر.وأضافت، أن نحو نصف هذا العدد عبر الحدود إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية.وقال بوريس شيشيركوف، المتحدث باسم المفوضية للصحفيين في جنيف: «أبلغ اللاجئون المفوضية أنهم فروا ذعرًا بعدما سمعوا طلقات نارية وتركوا متعلقاتهم»، مضيفًا أن «عشرات الآلاف من النازحين يواجهون ظروفًا قاسية».