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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

2 مليون خسائر حريق مصنع أقطان في القليوبية

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:55 م
حريق مصنع أقطان
حريق مصنع أقطان في القليوبية
كتب صلاح حسنى
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أكد مصدر مسؤول في محافظة القليوبية، أن خسائر مصنع الأقطان المحترق بشبرا الخيمة قدرت بـ 2 مليون جنيه، لافتا إلى أن الحريق استمر 3 ساعات متواصلة حتى تمكنت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع حي غرب شبرا الخيمة من إخماد الحريق والسيطرة علية تماما.

وأضاف المصدر أن المصنع مقام على مساحة 500 متر، ومكون من دورين وأن النيران التهمت جميع الأقطان وأجهزة التنظيف المتواجد بالدور الأرضي دون خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل داخل مصنع تقطيع أقطان، كائن بحارة ناصر ذكى شرق السكة الحديد بميدان المؤسسة التابع لحى غرب شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 8 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وتبين من المعاينة المبدئية أن المصنع ملك " م. إ. أ " ومكون من طابقين أرضى وأول علوى، ونتج عن الحريق التهام محتويات المصنع بالكامل دون حدوث إصابات أو أضرار بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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