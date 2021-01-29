2 مليون خسائر حريق مصنع أقطان في القليوبية
الجمعة 29/يناير/2021 - 12:55 م
كتب صلاح حسنىطباعة
أكد مصدر مسؤول في محافظة القليوبية، أن خسائر مصنع الأقطان المحترق بشبرا الخيمة قدرت بـ 2 مليون جنيه، لافتا إلى أن الحريق استمر 3 ساعات متواصلة حتى تمكنت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع حي غرب شبرا الخيمة من إخماد الحريق والسيطرة علية تماما.
وأضاف المصدر أن المصنع مقام على مساحة 500 متر، ومكون من دورين وأن النيران التهمت جميع الأقطان وأجهزة التنظيف المتواجد بالدور الأرضي دون خسائر في الأرواح.
كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل داخل مصنع تقطيع أقطان، كائن بحارة ناصر ذكى شرق السكة الحديد بميدان المؤسسة التابع لحى غرب شبرا الخيمة.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 8 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.
وتبين من المعاينة المبدئية أن المصنع ملك " م. إ. أ " ومكون من طابقين أرضى وأول علوى، ونتج عن الحريق التهام محتويات المصنع بالكامل دون حدوث إصابات أو أضرار بشرية.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وأضاف المصدر أن المصنع مقام على مساحة 500 متر، ومكون من دورين وأن النيران التهمت جميع الأقطان وأجهزة التنظيف المتواجد بالدور الأرضي دون خسائر في الأرواح.
كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل داخل مصنع تقطيع أقطان، كائن بحارة ناصر ذكى شرق السكة الحديد بميدان المؤسسة التابع لحى غرب شبرا الخيمة.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 8 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.
وتبين من المعاينة المبدئية أن المصنع ملك " م. إ. أ " ومكون من طابقين أرضى وأول علوى، ونتج عن الحريق التهام محتويات المصنع بالكامل دون حدوث إصابات أو أضرار بشرية.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.