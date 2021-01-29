101 مليون و536 ألفا و128 حالة إصابات كورونا في العالم

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 101 مليون و536 ألفا و128 حالة.وأفاد مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة حسبما ذكر موقع جامعة (جونز هوبكنز) اليوم الجمعة - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفعت إلى 2 مليون و192 ألفا و399 حالة.