محافظة القاهرة تواصل أعمالها في محيط مسار العائلة المقدسة

واصلت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة من أعمالها الخاصة برفع كفاءة محيط مسار العائلة المقدسة.وقامت أجهزة المنطقة الجنوبية بتهذيب للأشجار وتكثيف المزروعات والمساحة الخضراء أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالجزيرة الوسطى وشارع الإمامين وتركيب نخل بشارع الإمامين وشارع حسن الأنور بالجزيرة الوسطى وزرع نخل على طول المسار وبالقرب من كنيسة السيدة العذراء بالمعادى.واستعدت محافظة القاهرة بوضع لوحات إرشادية بالشوارع المحيطة بمجمع الأديان، على أنه سوف يتم نشر اللوحات الإرشادية خارج المجمع على الطريق على طول المسار لتوجيه الزائرين لطريق المسار، ووضع لوحات مضيئة إرشادية تعريفية يتم تركيبها داخل مجمع الأديان.جاءت الأعمال تكليفا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالعمل على تطوير محيط مسار العائلة المقدسة والعمل على رفع كفاءته بما يتسق مع روح الأماكن.