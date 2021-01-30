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الثقافة

محمد علي إبراهيم: الحنين هو ما يدفعني لمحاولة العودة للكتابة اليدوية

السبت 30/يناير/2021 - 01:14 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملف تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر.

هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

استطلعت "الدستور" آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.

يقول الكاتب محمد علي إبراهيم: نعم أوافق علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعمالي في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل٬ وهي فكرة تبدو لطيفة، في النهاية ليس هناك ما أخشاه، كلها حروفي وأنا مسئول عنها، للأسف منذ فترة طويلة لم أعد أمارس الكتابة اليدوية، كل مخطوطاتي على الحاسب الآلي، أخر ما كتبته بالقلم كان رواية "الجدار الأخير" وأجزاء من متتالية "أنت حر ما دمت عبدي".
ليس هناك ما هو أقرب أو أبعد، ربما فقط الحنين هو ما قد يدفعني لمحاولة العودة للكتابة اليدوية.

وأضاف: زمان كان يمكن مقارنة المسودات بالنسخ المطبوعة واكتشاف التغييرات التي يجريها الكتاب وكانت هذه المسودات حقل نقدي بديع فهل خسر النقد والأدب هذا الحقل؟، قائلا: هو تقريبا الإبداع خسر النقد بكامله (فمجاتش على دي).

وتابع: أيضا كان يمكن للكاتب نفسه الرجوع للمسودات ويشتغل عليها لكن الآن بعد ما يحذف فقرة يكون مستحيل الرجوع لها فهل هذا يعد سلبيا أم إيجابيا علي العملية الإبداعية الكتابية٬ ويوضح إبراهيم: هذا يعتمد على منهج المبدع في الكتابة، كل شيخ وله طريقه، كل كتاب لي على الحاسب الآلي له (فولدر) معقد خاص به يحتوي العديد من الملفات، لا أظن بوجود شخص يستطيع فك شفرته غيري، وكما قلت لك كل شيخ له طريقه، وأعتقد أن القارئ مهتم بالمنجز أو المنتج النهائي الذي بين يديه، فترة المطبخ تخص الطاهي فقط.

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