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مصر

عميد ألسن عين شمس تستقبل وفدا روسيا لبحث التعاون المشترك

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:50 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفدا روسيا من جامعة نابيرجنى تشيلنى، برئاسة رئيس الجامعة السيدة، جالياكبيروفا ألفينور، وبحضور الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة الدكتور شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون والأكاديمي، بهدف بحث أفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

و خلال كلمتها أشارت عميد الكلية، إلى أن جامعة عين شمس تشهد نقله نوعية من خلال تقديم الدعم الكامل لكافة كليات الجامعة لتطوير البنية التحتية واستحداث عدد كبير من البرامج التعليمي، بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية على مستوى مرحلتي الليسانس- الماجيستير، والدراسات العليا بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي.

واستعرضت عميد الكلية، الخطوات التي اتخذتها الكلية خلال فترة الموجة الأولى والثانية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتطوير القاعات الدراسية لطلاب الساعات المعتمدة وتجهيزها على أعلى مستوى، إلى جانب الانتهاء من تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة الإلكترونية، مما مهد الطريق خلال العام الدراسي الحالي للاستخدام آلية التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم.

ولفتت إلى أنه تم تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس على إنتاج مقررات إلكترونية ووضع بنوك للأسئلة، لتصل نسبة التعليم عن بعد 50 % ووجها لوجه 50% خلال الفصل الدراسي الجاري، كذلك استطاعت الكلية أن تنتهى من إنشاء منصتها الإلكترونية وتضم قرابة 12 ألف طالب، وأوضحت أنه بالفعل تم تطوير البنية التحتية لمواكبة تطورات الوضع الراهن لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد والعمل على تحويل المحنة إلى عوامل مساعدة لتطوير العملية التعليمية على مستوى الجامعات المصرية، موضحة أن قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، يحظى بسمعة عالمية كبيرة، حيث أنه الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط منذ قرابة الستين عامًا.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، أهمية تعزيز آفاق التعاون مع الجانب الروسي، مشددة على ضرورة التوسع في عملية التبادل الطلابي والأساتذة لقسم اللغة الروسية، وطرحت فكرة انشاء برامج علمية مشتركة متخصصة في اعداد المترجمين المتخصصين في المجالات الاقتصادية والصناعية، وأشارت إلى أن جامعة عين شمس اتخذت خطوات واسعة للتحول إلى نظام الجامعات الذكية، حيث تعتمد الكليات على الاستفادة من الدراسات البينية والتداخل ببن العلوم المختلفة.

ونوهت إلى وجود برامج متخصصة في الترجمة على مستوى الليسانس بنظام الساعات المعتمدة وهي برامج الترجمة في اقسام اللغات الإنجليزية، والفرنسية، والصينية، والروسية، إضافة الى برنامج في الترجمة لغير الناطقين بالعربية داخل قسم اللغة العربية، وأشارت إلى وجود برنامجين دوليين في الدراسات العليا بالشراكة مع جامعة لايبتسيج الألمانية، وجامعة سلامنكا الإسبانية.

ومن جانبها أشارت رئيسة جامعة نابيرجني تشيلني الروسية، إلى أن الجامعة تم انشائها منذ 30 عاما فقط، وهي جامعة شابة مقارنة بعمر كلية الألسن بجامعة عين شمس، وبالرغم من ذلك فإنها تعتبر في المنطقة الخضراء في تصنيفات الجامعات الروسية، وأشاد بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين..

ولفتت " ألفينور" إلى أن الجامعة حريصة على فتح مجالات تعاون مع جامعة عين شمس خاصة في مجالات: تكنولوجيا التعليم واعداد الكوادر التربوية، بالإضافة الى إمكانية فتح برامج مشتركة في مجال دراسة اللغة الروسية على مستوى الماجستير ليحصل الطالب بعدها على شهادة مزدوجة، وأكدت على استعداد الجامعة للعمل مع ممثلي جامعة عين شمس في اعداد البرامج والخطط الدراسية المشتركة علاوة فتح الباب امام تبادل الطلاب والأساتذة.

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