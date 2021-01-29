رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحثة بـ«الأوروبى للعلاقات الخارجية»: إصلاح العلاقات التركية الأمريكية صعب

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:55 م
جريدة الدستور
هدير سند
طباعة
قالت أسلي أيدينتاسباس، المحللة السياسية والباحثة بمركز المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن هناك حالة من عدم الثقة المتبادلة بين أنقرة وواشنطن تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدة أن إعادة ضبط العلاقات بين البلدين سيكون أمرًا صعبًا للغاية.

وأضافت أيدينتاسباس، في مقالها على "واشنطن بوست"، إنه بينما تشمر إدارة بايدن عن سواعدها لصياغة أهداف السياسة الخارجية، ستكون تركيا واحدة من أكثر ملفاتها صعوبة، مشيرة إلى أن أنقرة أثارت غضب واشنطن من خلال شرائها نظام صواريخ إس -400 الروسي، ومطاردة القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا، فضلاً عن توسيع نطاق وجودها العسكري فى القوقاز والشرق الأوسط.

وذكرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن كان غير مهتم بتوطيد علاقته مع الغرب، وكان يسعى للتقارب مع روسيا في المقابل، أصبح الآن يغازل واشنطن والاتحاد الأوروبي، بعد الإعلان عن فرض العقوبات عليه، مضيفة أن ترامب كانت لديه طريقته الخاصة في التعامل مع أردوغان، حيث تجاوز عن الكثير من تصرفاته العدائية، وفشل في حل أى من القضايا الرئيسية في التحالف.

وتابعت السياسية البارزة قائلة: "يود أردوغان أن يتصرف بايدن مثل ترامب ويأمل في الحصول على صفقة كبيرة - تتضمن تنازلات أمريكية بشأن إس -400 وبشان قضية بنك "خلق" التركي الذي تديره الدولة في نيويورك- ولكن هذا لن يحدث".

وأشارت أيدينتاسباس، إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عندما قال إن تركيا لا تتصرف باعتبارها حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، واصفًا إياها بأنها "شريك استراتيجي مزعوم"، كما أشار إلى أن واشنطن ستراجع ما إذا كانت هناك حاجة لفرض المزيد من العقوبات على أنقرة بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400.

وقالت أيدينتاسباس، إن تلك التصريحات التي قد تشير إلى مستقبل أنقرة مع واشنطن، دفعت أردوغان لمغازلته مؤخرًا الاتحاد الأوروبي ومنافسين الإقليميين كإسرائيل، فضلاً عن استئناف المحادثات التركية- القبرصية المتوقفة منذ عقود.

موضوعات متعلقة

زوج «عنتيلة المحلة»: عثرت على فيديوهات إباحية لها بـ«الصدفة»

اندلاع حريق هائل بمحيط محطة «مترو البحوث» بالدقي

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

الصور

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

«مطبخ الخير».. مبادرة شبابية لمساعدة المحتاجين بدمياط

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

وفاة خبير التجميل محمد الصغير متأثرًا بكورونا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

ألمانيا تحظر نشاط مصففي الشعر في الثكنات العسكرية

الصين صدّرت أكثر من 220 مليار كمامة في 2020

كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

العرض المسرحي «كشفناه» بحديقة السيدة زينب.. اليوم

إلغاء معرض «لايبتسيج» الألماني للكتاب مجددا بسبب كورونا

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين