نائب محافظ القاهرة يتابع النظافة ورفع المخلفات بحى الزيتون

كلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمراجعة مستوى النظافة ومتابعتها من رؤساء الأحياء ونوابه الأربعة، لرفع كفاءة الأحياء ولمواجهة تداعيات فيروس كورونا.وواصل الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولات المتابعة بأحياء المنطقة الشمالية لمراجعة مستوى النظافة.وقام الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، بحضور رئيس حى الزيتون بالمرور بنطاق الحى لمتابعة سير العمل ورصد حالة النظافة ورفع كفاءة أعلى كوبرى الكابلات وباقي شوارع الحى.وشدد خلال جولته على متابعة حالة النظافة والعمل على التخلص المباشر منها ورفع كفاءة الحي، كما شدد على منع تراكمات القمامة بأعلى كوبري الكابلات بحي الزيتون.