تشييع جثمان محمد الصغير من مسجد السلطان حسين

يشيع النجم أحمد السقا، بعد صلاة الجمعة اليوم، جثمان مصفف الشعر محمد الصغير، والد زوجته مها، وتقام الصلاة عليه من مسجد السلطان حسين بصلاح سالم، بعدما كانت من مسجد الشربتلي بمدينة السادس من أكتوبر.وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر "تغريدات" متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته تطلب من محبيه الدعاء له.