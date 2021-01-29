ترقيم الماشية لمواجهة الأمراض الوبائية بدمياط

قال الدكتور إيهاب شكرى، مدير عام الطب البيطرى بدمياط، إنه تم تطبيق أولى خطوات منظومة ترقيم وتسجيل الماشية بدمياط، والتي تستهدف الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان.وأضاف شكري، أنه لن لا يسمح بذبح الحيوان فى المجازر الحكومية إلا بوجود هذا الرقم، حيث إنه سيكون لكل حيوان رقم معلق فى أذنه، يوضح موقف الحيوان من التحصين ضد الأمراض الوبائية، معرفة النسب والأصل لتحسين السلالات، ومعرفة الأمراض التى أصيب بها الحيوان وطرق العلاج، ومعرفة الحالة الصحية للحيوان لانتقاء الطلايق المتميزة، يوضح تاريخ التأمين إذا أمن صاحب الحيوان للاستفادة من الرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.كما سيتم تحصين الحيوانات الأليفة ضد الأمراض الوبائية والطفيليات، ويقوم أطباء مركز الحيوانات الأليفة التابع للإدارة باستقبال المواطنين طوال أيام الأسبوع، وإجراء الكشف وصرف الأدوية وتحصين الحيوانات.