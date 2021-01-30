زيزيت سالم: خط يدي يعيدني للمشاعر الأولية وأجواء كتابتها

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملف تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر.هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.استطلعت "الدستور" آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.وحول الأمر قالت الكاتبة زيزيت سالم: عندما أقرأ كتابا ويعجبني، أجدني أحرص على توقيع الكاتب، ويا حبذا لو أسهب الكاتب في كلمات التوقيع، لأنني أتأمل خط يده وأعتبره اكتمالا لسحر كتاباته، وكأن روحه سقطت على الورق.وأضافت: حينما أبحث عن تاريخ كاتب ما في دوائر البحث الالكترونية، أسعد كثيرا عند العثور على بعض كتاباته بخط يده، وكأنني أراه في لحظة حميمية وهي لحظة ابداعه، لذا يسعدني أن أجد من يهتم بنشر مسوداتي المكتوبة بخط اليد لأنني أحتفظ بها من أول كتاب صدر لي، وأراها استئذان مبدئي بيني وبين الورقة البيضاء لتسمح لي بنثر مداد قلبي على ساحتها التي تكون عادة بلا سطور.وتابعت سالم: أكتب بالقلم الجاف وأحيانا بالقلم الرصاص حيث معظم كتاباتي لها مسودة أولى وثانية وثالثة وفي روايتي الصادرة حديثا "تبغ وشوكولاتة" وصلت المسودة لرقم 10، ولكنني عادة أنقل الكتابات على اللابتوب في المسودة الثانية حيث يكون تحريرها أسهل، وأحيانا لا يسعفني الوقت وتداهمني كلمات قصيدة أو فكرة قصة قصيرة أو تطور في إحدى شخصيات رواية فأسجلها تسجيلا صوتيا على هاتفي ــ فإن لم أسجلها في وقتها ضاعت مني وكأنها لحظة تنوير إن لم أقبض عليها تفلت إلى الأبد ــ ثم أفرغها على الورق مع بعض الملاحظات والهوامش، وعندما تكتمل أنقلها على اللابتوب.وأوضحت: بعد اكتمال العمل أحب العودة للمسودة الأولى المكتوبة بخط اليد، لأرى الفارق والتطور الذي حدث في العمل، حيث يعيدني خط يدي للمشاعر الأولية وأجواء كتابتها، لكني لا أراه مهما للنقاد بل أكثر أهمية للكاتب نفسه، لكن لا غنى بالطبع عن المسودات الإلكترونية فهي عامل أساسي ومهم في حفظ العمل، وبالنسبة للمقال القصير أكتبه مباشرة على اللابتوب دون مسودة، لكن هذا المقال كتب بأكمله بخط اليد قبل نسخه على اللابتوب.