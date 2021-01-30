رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

زيزيت سالم: خط يدي يعيدني للمشاعر الأولية وأجواء كتابتها

السبت 30/يناير/2021 - 01:14 م
زيزيت سالم
زيزيت سالم
نضال ممدوح
طباعة
قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملف تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر.

هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

استطلعت "الدستور" آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.

وحول الأمر قالت الكاتبة زيزيت سالم: عندما أقرأ كتابا ويعجبني، أجدني أحرص على توقيع الكاتب، ويا حبذا لو أسهب الكاتب في كلمات التوقيع، لأنني أتأمل خط يده وأعتبره اكتمالا لسحر كتاباته، وكأن روحه سقطت على الورق.

وأضافت: حينما أبحث عن تاريخ كاتب ما في دوائر البحث الالكترونية، أسعد كثيرا عند العثور على بعض كتاباته بخط يده، وكأنني أراه في لحظة حميمية وهي لحظة ابداعه، لذا يسعدني أن أجد من يهتم بنشر مسوداتي المكتوبة بخط اليد لأنني أحتفظ بها من أول كتاب صدر لي، وأراها استئذان مبدئي بيني وبين الورقة البيضاء لتسمح لي بنثر مداد قلبي على ساحتها التي تكون عادة بلا سطور.

وتابعت سالم: أكتب بالقلم الجاف وأحيانا بالقلم الرصاص حيث معظم كتاباتي لها مسودة أولى وثانية وثالثة وفي روايتي الصادرة حديثا "تبغ وشوكولاتة" وصلت المسودة لرقم 10، ولكنني عادة أنقل الكتابات على اللابتوب في المسودة الثانية حيث يكون تحريرها أسهل، وأحيانا لا يسعفني الوقت وتداهمني كلمات قصيدة أو فكرة قصة قصيرة أو تطور في إحدى شخصيات رواية فأسجلها تسجيلا صوتيا على هاتفي ــ فإن لم أسجلها في وقتها ضاعت مني وكأنها لحظة تنوير إن لم أقبض عليها تفلت إلى الأبد ــ ثم أفرغها على الورق مع بعض الملاحظات والهوامش، وعندما تكتمل أنقلها على اللابتوب.

وأوضحت: بعد اكتمال العمل أحب العودة للمسودة الأولى المكتوبة بخط اليد، لأرى الفارق والتطور الذي حدث في العمل، حيث يعيدني خط يدي للمشاعر الأولية وأجواء كتابتها، لكني لا أراه مهما للنقاد بل أكثر أهمية للكاتب نفسه، لكن لا غنى بالطبع عن المسودات الإلكترونية فهي عامل أساسي ومهم في حفظ العمل، وبالنسبة للمقال القصير أكتبه مباشرة على اللابتوب دون مسودة، لكن هذا المقال كتب بأكمله بخط اليد قبل نسخه على اللابتوب.

موضوعات متعلقة

إخلاء مجمع التحرير لاستقبال المستثمرين.. واختيار المشارك فى تطويره قريبًا

«الإعلام نهش عرضها دون تحقق».. محمد الباز يعتذر لطبيبة المحلة

«فوربس»: 6 أسباب تجعل مصر من «أفضل» الوجهة السياحية بعد كورونا

معيط: حوافز ضريبية جديدة تُشّجع المشروعات الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمى

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

image description

تحرك برلماني بشأن سرقة كابلات مصنع الغزل والنسيج بدمياط

image description

عضو الشيوخ بدمياط ينقذ مصري محتجز في الأردن بسبب «مصاريف علاج»

الأكثر قراءة

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

أحمد القرملاوي: لخط اليد سحر ما لا يمكن وصفه

عادل أسعد الميري: الوسائط الحديثة سهلت عملية الكتابة

ريتا الحكيم: المخطوطات المكتوبة بخط اليد تقرّب القارئ من الكاتب

زيزيت سالم: خط يدي يعيدني للمشاعر الأولية وأجواء كتابتها