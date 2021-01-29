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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بالأرقام.. انخفاض معدلات الإشغال من مصابي «كورونا» بمستشفيات العزل

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:37 م
جريدة الدستور
سمر محمدين
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سجل معدل الوفيات والإصابت بفيروس كورونا المستجد، انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ما يُشير إلى احتمالية انكسار ذروة الموجة الثانية من للجائحة في مصر، خاصة في ظل انخفاض معدلات الإشغال بمستفيات العزل.

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كانت قد كشفت عن عدد المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي بلغت 363 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وبينت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، أن 26629 مريضًا، هو إجمالي المرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج في مستشفيات العزل، حتى الأربعاء 27 يناير.

أما عن إمكانيات تلك المستشفيات فتُقدر بـ 35 ألف سرير، وتضم 4500 سرير رعاية، 2500 جهاز تنفس صناعي، وجارٍ إمدادها بـ 200 جهاز آخر، ما يعني وصول عدد أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات العزل إلى 2700.

ومؤخرًا أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انخفاض معدلات تردد مرضى فيروس كورونا على استقبال المستشفيات، لاسيما انخفاض عدد الحالات في الأقسام الداخلية بالمستشفيات، وذلك بنسبة تزيد على 50%، وذلك على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وتواصل المؤشرات انخفاضها بشأن الإشغال في أسرة الأقسام الداخلية بمستشفيات الحميات، إذ وصلت إلى حوالي 37.8%، والرعاية المركزة 81.6%، نظرًا لاحتياج المرضى فترة رعاية طويلة نسبيًا، وبلغت نسبة الإشغال على أجهزة التنفس الصناعي 45.5%.

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