تراجع بنسبة 65% في إيرادات السياحة التركية خلال 2020

كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، انخفاض إيرادات السياحة للبلاد في عام 2020 إلى 65.1% إي 12.059 مليار دولار، بما يظهر أثر قيود السفر واسعة النطاق التي فُرضت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.كما أوضحت البيانات أيضا، أن إيرادات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي انخفضت 50.4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 إلى 3.914 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.وتعتمد تركيا على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يعوض اعتمادها الكبير على الواردات.