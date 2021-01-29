مصر للطيران تسير 59 رحلة دولية وداخلية بمطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 59 رحلة جوية، بمعدل 44 رحلة دولية، و13 رحلة داخلية، ورحلتي شحن جوى، لنقل أكثر من 6647 راكبا.وتسير الرحلات الجوية إلى كل من بيروت، جدة، بغداد، كازبلانكا، تونس، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، إسطنبول، أمستردام، روما، نيويورك، أثينا، فيينا، جوبا، بودابيست، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية، لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.