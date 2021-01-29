الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر العقد مع «استرازينيكا» اليوم

تعتزم المفوضية الأوروبية، نشر نسخة منقحة لعقدها مع شركة الأدوية العملاقة "أسترازينيكا"، اليوم الجمعة، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وسط خلاف حول تأخر تسليم اللقاحات.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، للإذاعة الألمانية العامة "دوتيتشلاند فونك"، اليوم الجمعة، نريد أن ننشره اليوم، نحن بصدد إجراء محادثات مع الشركة بشأن الأجزاء التي يتعين تغطيتها.من جهة أخرى قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن الخبراء الألمان يتوقعون من الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، أن تفرض قيود عندما ترخص لاستخدام لقاح أسترازينيكا في الكتلة، نظرا لعدم كفاية المعطيات المتعلقة بفاعلية اللقاح لدى الأشخاص الأكبر سنا، وقال في مؤتمر صحفي "لا نتوقع ترخيصا من دون قيود".