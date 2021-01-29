«التموين» تمد المجمعات الاستهلاكية بالسلع لصرف مقررات فبراير

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد مخازن شركات الجملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية، للاستعداد لصرف مقررات تموين شهر فبراير المقبل لأصحاب البطاقات التموينية.و توفر شركات الجملة المقررات التموينية لبقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.وانتهت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالي التموين ومنافذ الصرف بجداول منظمة، ضمن مقررات شهر يناير الجاري لصرفها لأصحاب البطاقات حتى نهاية الشهر.