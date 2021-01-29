قريبا.. دار صفصافة تصدر رواية «مولودة عام 1982» لـ تشو نام جو

تصدر قريبا عن دارصفصافة للنشر والتوزيع رواية "مولود عام 1982"للروائية الكورية " تشو نام جو، ومن ترجمة المصرية منار الديناري.تدور الرواية حول "كيم جي يونج " التي تعيش في شقة صغيرة في ضواحي العاصمة الكورية "سيول"، تَعبر بهدوء العقد الثالث من عمرها، زواجها مستقر، وقد تركت مؤخرًا وظيفتها لرعاية ابنتها المولودة حديثًا -كما هو متوقع من السيدات الكوريات- لكن خلف هذه الحياة الهادئة تتلاطم أمواج قوية داخل نفس بطلة الرواية.و تتبدل أحوال كيم سريعًا مع بقائها في المنزل لفترات أطول، وتبدأ في تقمص شخصيات نساء أخريات.. وبينما تتعمق أكثر في هذه الحالة، يبدأ زوجها المحب رحلته معها لمعرفة أسبابها والبحث عن طريق للخروج منها، وهي الرحلة التي تحمل له -ولنا- العديد من المفاجآت.جدير بالإشارة أن رواية " مولودة عام 1982" لـ تشو جو نام " ترجمت لاأكثر من 18 لغة أجنبية وحققت مبيعات أكثر من مليون نسخة، ووصلت للقائمة الطويلة للجائزة الوطنية الأمريكية للكتاب لعام 2020 كأفضل عمل أدبي مترجم، واختارتها مجلة "تايم" كأحد أفضل الكتب المترجمة إلى الإنجليزية في عام 2020.جدير بالذكر ان "تشو نام جو" روائية وكاتبة سيناريو، ولدت عام 1978 في كوريا الجنوبية، وأنهت دراستها الجامعية عام 2001، حصلت على جائزة مرموقة لأدب الشباب، لها عدة مؤلفات وروايتها التي بين أيدينا هي كتابها الثالث، وقد استندت فيها جزئيًّا إلى تجربتها الخاصة كامرأة تركت وظيفتها للبقاء في المنزل بعد أن أنجبت طفلًا.