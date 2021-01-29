6144 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، 6 آلاف و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى مليون و502 ألف و810 حالات.وأضافت الوزارة، حسبما ذكر راديو بولندا، أنه تم تسجيل 336 حالة وفاة؛ لتصل أعداد حالات الوفاة إلى 36 ألفا و780 حالة، فيما تعافي 6 آلاف و460 حالة من الفيروس الوبائي خلال 24 ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي أعداد المتعافين مليونًا و257 ألفا و352 حالة.يذكر أن بولندا فرضت حالة الإغلاق الكامل، في 28 ديسمبر الماضي، وقامت بتمديده حتى 31 يناير الجاري، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.