بدء التفتيش الأمني الروسي على مطاري الغردقة وشرم الشيخ اليوم

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إن مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين يشهدا، اليوم الجمعة، أول أيام التفتيش الأمني الروسى، والتى ستستمر حتى الثالث من الشهر المقبل.وذلك تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية الروسية المباشرة وغير المباشرة "الشارتر" إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بعد انقطاع استغرق أكثر من 6 سنوات متتالية عقب سقوط الطائرة الروسية فوق منطقة جبلية بشمال سيناء، ومصرع جميع ركابها وطاقمها المكون من 9 أفراد.وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يتابع الوفد الأمني الروسي وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بالمطارين، ومتابعة حركة الحقائب من دخولها المطار وحتى صعودها إلى متن الطائرات، كما سيتفقد الوفد الروسي أماكن تجهيز الوجبات الغذائية والمشروبات بالمطارين، فضلًا عن التفتيش على أسوار المطارين للتأكد من زيادة معدلات التأمين.وأشارت المصادر إلى أن هناك اهتماما كبيرا من مسئولي وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات، لاجتياز التفتيش الروسي الهام للغاية، وذلك لحرص المسئولين على عودة الرحلات الجوية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة خلال الفترة المقبلة، لاعتبار السياحية الروسية إحدى أهم الدول التي ترسل رعاياها إلى المدن السياحية المصرية، والتي تصل لأكثر من 3 ملايين سائح سنويا.وأوضحت المصادر أن مسئولي المطارين والجهات الأمنية والتنفيذية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء سيرافقون الوفد الأمني الروسي خلال فترة التفتيش، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات بالمطارين استعدادا للتفتيش الروسي الهام.