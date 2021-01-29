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فن

نجوم الفن ينعون محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:40 م
جريدة الدستور
محمد مجدى
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نعى عدد كبير من نجوم الفن، مصفف الشعر الراحل محمد الصغير، محولين حساباتهم على موقع "تويتر" لسرادق عزاء تخليدًا لذكراه.

ونعت الفنانة رانيا يوسف الراحل قائلة: "‏البقاء لله رحم الله محمد الصغير، خبر حزين ربنا يصبرنا ويصبر أهله وابنته مها، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتبت لطيفة: "‏راحت الضحكة، راح السند راح القلب الطيب، أنا مصدومة لغيابك يا محمد قدر الله وما شاء فعل، راح اللي كان سند لكل أحبابه وأصحابه راح عشرة العمر الجدع الطيب.. الله يرحمك يا محمد أنا لله وأنا إليه راجعون أعزي نفسي وأعزي كل الأهل والأصحاب في أغلى واحد كان عندنا فى حياتنا ‎محمد الصغير".

وكتبت النجمة شيريهان: "‏إنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شىءٍ عنده بأجلٍ مُسمّى، فلتصبر ولتحتسب. ‎محمد الصغير".

فيما قالت مي كساب، قائلة:"‏خالص التعازي للفنان ‎أحمد السقا وزوجته ‎مها الصغير، في وفاة والدها ‎محمد الصغير الله يرحمه ويغفر له كان راجل طيب وكريم، وكل الناس كانت بتحبه نسألكم الفاتحة والدعاء"، وكتبت الفنانة رشا مهدي الراحل، وكتبت:"‏إنا لله وانا اليه راجعون.. فى الجنة ونعيمها يا طيب يا جدع يا حبيب الكل.. مع السلامة يا محمد الصغير في رعاية الله وحفظه.. الله يرحمك ويغفر لك ويصبرنا وأهلك وكل اللي بيحبوك".

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