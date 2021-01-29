لخطورته.. محافظ الغربية يصدر قرارا بإزالة عقار مائل من 8 أدوار

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية قرارا بإزالة العقار المائل بشارع مصطفى كامل مع الحرية بنطاق حي أول طنطا، وذلك بعد قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة العقار حتى سطح الأرض لخطورته الداهمة.و انتقلت الأجهزة التنفيذية برئاسة عادل داوود، رئيس حي أول طنطا إلى مكان العقار، وكافة الجهات الأمنية برئاسة اللواء مساعد مدير أمن الغربية والعميد زكريا حجازي مأمور قسم أول طنطا، والمقدم يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا.وتم إخلاء كافة السكان بالعقار والمكون من أرضي وميزانين، وثمانية أدوار علوية حسب الرخصة الهندسية، وتم عمل كردون أمني حول العقار ويجري بدء إزالته حتى سطح الأرض.