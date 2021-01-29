دراسة: 31 % من الشباب الأتراك يرغبون بالهجرة خارج بلادهم

كشفت دراسة جديدة حول واقع فئة الشباب في تركيا، عن رغبة ثلث الشباب الأتراك بالاستقرار خارج البلاد بسبب تراجع فرص العمل.وأوضحت مؤسسة هابيتات، وهي منظمة غير حكومية تعمل في مجال التنمية المستدامة، أن حوالي 31% من الشباب الأتراك يرغبون الاستقرار في الخارج، وتمثل هذه النسبة زيادة بواقع 6% مقارنة بنتائج استطلاع العام الماضي.وأجري المسح في الفترة من 2 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2020، في 16 ولاية تركية مع 1230 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.وأعلنت المنظمة أن من بين الأسباب التي تدفع الشباب للسعي للعيش في الخارج، هو أن معظم المشاركين يبحثون عن فرص عمل أفضل، وفقا لما نقلته قناة العربية.وقال حوالي 58% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سعداء بحياتهم، مما يمثل انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بمسح عام 2017.ووجد الاستطلاع أن 57% فقط من الشباب متفائلون بالمستقبل، مما يمثل انخفاضا بنسبة 10% مقارنة بعام 2017، وكان الشباب الذين يبحثون عن عمل الأقل تفاؤلا بالمستقبل بنسبة 42%.وقال حوالي 44% من المشاركين إن لديهم وظيفة، وكانت هذه النسبة 56% بين الرجال و32% بين النساء.فيما يبحث 21% من المشاركين في المسح من الذكور عن عمل، بينما كان 17% من المشاركين فيه طلاب، والباقي 6% ليسوا في سوق العمل ولا يدرسون في جامعة.أما بالنسبة للمشاركات في المسح من النساء، فإن 15% منهن يبحثن عن عمل، و24% من الطلاب، والبقية 29% لسن في سوق العمل ولا يدرسن في جامعة.وغادر 330.289 شخصا تركيا للعيش في الخارج عام 2019، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، و40.8% من أولئك الذين هاجروا من تركيا تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عاما، وفقا للبيانات الصادرة سابقا عن معهد الإحصاء التركي.