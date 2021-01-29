لجنة هندسية لمعاينة منطقة التوفيقية بعد تعرضها لحريق

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب بها حريق، صباح اليوم، بمنطقة التوفيقية لبيان مدى تأثرها من الحريق.وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين 14 و16 شارع التوفيقية من شارع البورصة بحي الأزبكية, وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والاسعاف والحى لمكان الحادث، وتبين أن الحريق اندلع بالعقارين رقم ي وهو عقار خالن ورقم 16 وبه عدد من المحلات ثم انتقل الى العقار رقم 10 المقابل وأسفر الحريق عن خسائر بـ22 محل تقريبًا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة عدد 13 سيارة إطفاء، وعربتي خزان من إطفاء الحريق دون مصابين وجار عملية التبريد.ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق، عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.