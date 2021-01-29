ضبط عصابة لتزوير أوراق المهاجرين غير الشرعيين في الغربية

أكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام شخصين مقيمان بمحافظة الغربية، باستغلال مكتب للسياحة العلاجية غير مرخص ملك أحدهما، والكائن بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، في تزوير المحررات الرسمية والعرفية لإثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائهما المترددين عليهما من المهاجرين غير الشرعيين بغرض إدخال الغش والتدليس على السفارات الأجنبية لتسهيل استخراج تأشيرات الدول الأجنبية.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الغربية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأختام لجهات مختلفة – نماذج ومستندات خالية البيانات لجهات مختلفة – جوازات سفر بأسماء محددة – جهاز لاب توب يحوى العديد من النماذج والمستندات الحكومية والخاصة – جهاز كمبيوتر بمشتملاته ملحق به طابعة ضوئية - ماكينة تصوير مستندات مجموعة من الأوراق والأحبار معدة لاستخدامها في تزوير المستندات – مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما – 2 هاتف محمول يحويان العديد من المحادثات الدالة على مزاولة نشاطهما الإجرامي).بمواجهتهما اعترفا بقيامهما باصطناع وترويج المحررات الرسمية، والعرفية المزورة، وإثبات بيانات ومهن على غير الحقيقة لإدخال الغش والتدليس على سفارات الدول الأجنبية، حال التقدم لها بقصد تهريب المهاجرين غير الشرعيين للدول الأجنبية مقابل مبالغ مالية.