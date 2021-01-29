عضو مجلس «فرساي» بفرنسا: مصريو الخارج يدعمون مبادرة تأهيل القرى المحتاجة

قالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القرى المصرية الأكثر احتياجا تعد مبادرة إنسانية هامة تحث الشعب المصري أجمعه على المشاركة الشعبية تجاه القرى الأكثر فقرا وتضررا.وأضافت "جادو" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك العديد من القرى المصرية تعاني من نقص حاد في أساسيات الحياة لذلك مبادرة الرئيس تعكس مدي اهتمامه بأهل هذه القري وكافة أطياف الشعب المصري.وأشارت عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، إلي أنه نظرا لأن المصريين بالخارج هم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن لابد وأن تكون لهم مساهمات علي المستوي الإنساني أيضا، لافتة إلى أنه قد جاءت دعوة وزارة الهجره لكي توضح أهمية هذه المبادرة وأن تكون دعوة عامة لكل المصريين بالخارج للمساهمة فيها.وأوضحت عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا أن دعوة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج للمصريين بالخارج تعكس أهمية المساهمة في هذه المبادرة الإنسانية، مشيرة إلى أنه قد حان وقت جميع الكيانات والاتحادات بل وأيضا جميع أفراد المصريين بالخارج للمساهمة الجادة في تقديم يد العون لتلك القري وأن يساهموا مساهمة فعلية للمتضررين والعمل علي إحياء تلك القري حتي يعيش أهلها عيشا كريما. وناشدت "جادو" كافة المصريين بالخارج بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدة أنه علي اي مصري بالخارج أن يكون جزء كبير من هذا التطوير والعمل الانساني.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال كلمة في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق أهداف مبادرة المشروعات القومي لتطوير القرى المصرية وذلك بتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الدعوة إلى الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة في إعادة تأهيل القرى خاصة الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث يمكن للمصريين بالخارج -الراغبين في المشاركة- دعم قراهم الأم والمساعدة في توفير احتياجاتها، في إطار مبادرة الرئيس التي تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالي هذه القرى.