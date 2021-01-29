بوليفيا تستلم الدفعة الأولى من لقاح «سبوتنيك V» الروسي

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية عن وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى العاصمة "لاباز"، وذلك في إطار حملة التحصين ضد العدوى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقالت الوزارة، في بيان رسمي حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن بوليفيا أصبحت ثاني دولة تستخدم اللقاح الروسي في أمريكا اللاتينية، موضحة أن الدفعة المستلمة تحتوي على 20 ألف جرعة.وكانت روسيا وبوليفيا وقعتا، في 30 ديسمبر الماضي، اتفاقية لتوفير لقاح "سبوتنيك V" لـ2.6 مليون شخص.وأشارت الشبكة إلى أن الأرجنتين كانت أول دول أمريكا اللاتينية المعتمدة للقاح، وفقا لما أعلنه صندوق الاستثمار المباشر الروسي.كما أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أن حملة إعطاء اللقاح للمواطنين بدأت أواخر ديسمبر الماضي.يذكر أن عددا من دول الأمريكية اللاتنية توصلت لاتفاقات مع روسيا لتوريد اللقاح إليهم؛ حيث أعلنت المكسيك، يوم الثلاثاء الماضي، أنها في انتظار وصول لقاح "سبوتنيك V" في القريب العاجل.