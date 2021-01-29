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عالم

قطر تسجل 341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:30 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 320 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و21 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 150621 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 11073 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1379666 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 4817 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 248 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 142 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 145556 حالة.

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