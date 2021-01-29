مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى الدوحة لنقل بعثة النادي الأهلي

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، عصر اليوم الجمعة، رحلة خاصة إلى العاصمة القطرية بالدوحة لنقل بعثة النادي الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنه من المقرر أن يتم إنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطائرات الخاصة على متن رحلة خاصة تسيرها مصر للطيران، وسط اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ومن المنتظر أن تغادر بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة القاهرة، متوجهًا للعاصمة القطرية الدوحة للاستعداد للمباراة الأولى للأهلي في مونديال الأندية، ويشارك الأهلي في المونديال بصفته بطل افريقيا، فيما يشارك الدحيل بصفته مستضيف البطولة.