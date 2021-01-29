العرض المسرحي «كشفناه» بحديقة السيدة زينب.. اليوم

تستقبل القاعة المتعددة الأغراض التابعة للحديقة الثقافية بالسيدة زينب٬ في السادسة من مساء اليوم٬ مسرحية للأطفال بعنوان كشفناه" من تأليف وإخراج وأشعار أحمد إسماعيل عبدالباقى، تصميم ماسكات الفنانة التونسية جيهان اللجمى، موسيقى ايهاب حمدى، استعرضات عمرو الحسينى وناصر عليان، ديكور شادى قطامش، وبالاشتراك مع فريق استعراضات الحديقة بإشراف وإضاءة إسلام محمد وإضاءة حسام حمدى وإدارة مسرحية ولاء محمد محمود وأبو اليزيد محمود واشرف شاهين.المسرحية من بطولة محمد عبد الفتاح ويلعب دور كورونا، وتلعب رحمة محجوب دور مساعد كورونا وتلعب إيمان نافع دور مساعدة كورونا، ويلعب هيثم حسن دور صاحب المتاعب وتلعب نجلاء سالم دور تنغيصة العيش ويلعب إبراهيم البيه دور الطاعون وتلعب سحر منصور دور الأنفلونزاوتدور مسرحية كشفناه حول فيروس كورونا الذى تطور من الأنفلونزا وسارس ويهاجم العالم كله الآن، تكشف لنا المسرحية الدور السيئ والخطير لمجموعات الفيروسات التى هاجمت العالم على مدار التاريخ وكيف أن العلم والإيمان استطاعا أن يكونا السبيل الوحيد للبشرية بعد أن عكف على البحث العلمى، تبشر المسرحية بنهاية كورونا طالما تمسكنا بالعلم والإيمان حين يوجه العالم موارده للصحة والنماء ويتخلون عن الحروب والصراعات التى توشك أن تدمر البشرية.