استقبال 24 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 24 سفينة حاويات وبضائع عامة، وبلغت حركة تداول الشاحنات 5723 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16 ألفا و313 طنا تشمل: 4800 طن رمل و8840 طن فوسفات و2673 طن يوريا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30 ألفا و839 طنا تشمل: 10 آلاف و133 طن ذرة و3565 طن حديد و10 آلاف و200 طن خردة و2055 طن خشب زان و4886 طن أبلاكاش.وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 389 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، الأردن، إنجلترا، هولندا، بلجيكا، أمريكا، سريلانكا، ألمانيا، مالطا، سنغافورة، اليونان، هونج كونج، أندونيسيا، سلوفينيا، الصين والهند.وأوضحت أن عدد الحاويات الواردة بلغ 1424 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 1402 حاوية مكافئة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 93 ألفا و980 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49 ألفا و670 طنا.