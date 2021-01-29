حبس عاطلين ضبطا بـ 120 «طربة» حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، حبس عاطلين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بحيازة 120 طربة لمخدر الحشيش بقصد ترويجها علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.و تلقى اللواء محمود أبو عميرة، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، مقيمين بمحافظة المنوفية، بمزاولة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.و عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض علي المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشهما عثر علي 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت (12 كيلو جرام - مبلغا ماليا - عدد 2 هاتف محمول).وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 840 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.