الإمارات تسجل 3962 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن الكشف عن 3962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأجرت 180930 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 297014 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 7 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 826 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2975 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 269 ألفا و999 حالة.