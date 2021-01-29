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عالم

الصين: فرص التعاون مع واشنطن أكثر من الصراعات

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:33 م
جريدة الدستور
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دعا نائب الرئيس الصيني وانج تشي شان الولايات المتحدة إلى التمسك بروح عدم الصراع أو المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين، والتركيز على التعاون والسيطرة على الخلافات، لتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الصينية الأمريكية، مشيرا إلى أن الصين والولايات المتحدة لديهما تعاون أكثر من الصراعات، وأن مصالحهما المشتركة تفوق خلافاتهما.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب الرئيس خلال مشاركته عبر الفيديو، في الجولة الثانية عشرة للحوار بين قادة الأعمال وكبار المسئولين السابقين الصينيين والأمريكيين، اليوم الجمعة.

وقال "شان" إن "العلاقات الصينية الأمريكية مرتبطة بازدهار واستقرار العالم على مدى السنوات الأربعين الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأظهرت التنمية الاقتصادية والتجارية الثنائية الحقائق الموضوعية للمزايا التكميلية والمنفعة المتبادلة".

وأضاف: "منذ زيارة الدكتور هنري كيسنجر إلى الصين قبل 50 عاما، على الرغم من وجود الاحتكاك والصراعات والتناقضات والاختلافات بين الدولتين الكبيرتين، اللتين تتمتعان بأنظمة اجتماعية ومراحل تطور وأنظمة قيم وعادات ثقافية مختلفة، غير أنهما استفادتا أيضا من الربح المحقق بفضل التكاتف والوحدة، الأمر الذي أثبت أن الصين والولايات المتحدة لديهما تعاون أكثر من الصراعات، وأن مصالحهما المشتركة تفوق خلافاتهما".

وتابع: "على المدى الطويل، لا تزال لدى الدولتين صراعات ومصالح مشتركة في مجالات متعددة، ولكن التمسك بروح عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين والتركيز على التعاون والسيطرة على الخلافات هو المفتاح لتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الصينية الأمريكية".

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