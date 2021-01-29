ترامب يعتزم مساعدة الجمهوريين على استعادة الأغلبية بمجلس النواب

أعلن فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يعتزم البقاء مع الحزب الجمهوري، وعقد اجتماع ودي مع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي.وناقش الجانبان خلال الاجتماع فى فلوريدا هدف استعادة الأغلبية في المجلس للجمهوريين في انتخابات الكونجرس عام 2022، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.ويستحوذ الديمقراطيون فى الوقت الحالى على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، لكن بفارق ضئيل جدا.وتعهد ترامب لمكارثي بالمساعدة في استعادة الأغلبية للجمهوريين في مجلس النواب.وعقد الاجتماع مع مكارثي أمس الخميس في منتجع ترامب مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.