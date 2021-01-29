الصين لن تعترف بجواز السفر البريطاني الخارجي بدءا من 31 يناير

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها لن تعترف بـ "جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي" (BNO) اعتبارا من 31 يناير الجاري.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن الصين لن تعترف، بدءا من 31 يناير، بما يسمى "جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي" كوثيقة سفر أو كوثيقة هوية شخصية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن".وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد تعهد في أعقاب إقرار قانون الأمن القومي لمنطقة "هونج كونج" العام الماضي، بإتاحة السبيل أمام سكان المنطقة من حملة جواز السفر البريطاني الوطني في الخارج كي يحصلوا على الجنسية البريطانية ما يمكنهم من الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة.يشار إلى أنه يوجد نحو 350 ألف مواطن حاملين لذلك النوع من جوازات السفر في هونج كونج، وأن 2.5 مليون آخرين مؤهلون للحصول عليها.