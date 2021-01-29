رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تتقدم 213 مركزا عالميا بتصنيف «ويبوميتركس»

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:06 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
طباعة
تقدمت جامعة كفرالشيخ 213 مركزا في الترتيب العالمي لتصنيف ويبوميتركس الأسباني للجامعات Ranking Web of Universities 213 عن العام الماضي "إصدار يوليو 2020"، ارتفع ترتيبها إلى 1893 مقارنة بترتيبها العام الماضي 2106، وذلك بين 11994 جامعة على مستوى العالم، وفق آخر إصدار لشهر يناير 2021م.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، ارتفاع ترتيب الجامعة إلى 1893 مقارنة بترتيبها 2106 العام الماضي، وذلك من بين 11994 جامعة على مستوى العالم، وذلك وفق آخر إصدار لشهر يناير 2021م.

وأضاف د. دسوقي أن الجامعة حصلت وفقا للبيانات الصادرة عن التصنيف على المركز 13 ضمن 72 جامعة مصرية، والمركز 40 ضمن 1216 جامعة على مستوى الوطن العربي، والمركز 39 ضمن 1907 جامعة على مستوى قارة إفريقيا.

وأشار إلى قيام التصنيف هذا العام بتحديث معايير التقييم واعتمد لقياس أداء الجامعات على المعايير الآتية: Visibility Web contents impact) (50%)) ويقصد بها تقييم محتوى الموقع الإليكتروني ومدى انتشاره ومشاهدته، وTransparency Openness) (10%)) ويقصد بها عدد الباحثين الأكثر استشهادا بأبحاثهم ( (Top cited researchers، و(Excellence (40% ويقصد بها عدد الأبحاث الأكثر استشهادا بها Top cited papers.

يذكر أن تصنيف ويبوميتركس العالمي للجامعات هو تصنيف نصف سنوي يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، وهو متخصص في تقييم الإنتاج الإلكتروني للمؤسسات العلمية من خلال مواقعها الإليكترونية، ويتبع أحد أهم المراكز البحثية بأسبانيا The Spanish National Research Council- Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas (CSIC).

موضوعات متعلقة

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

الصور

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

«مطبخ الخير».. مبادرة شبابية لمساعدة المحتاجين بدمياط

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

وفاة خبير التجميل محمد الصغير متأثرًا بكورونا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

ألمانيا تحظر نشاط مصففي الشعر في الثكنات العسكرية

الصين صدّرت أكثر من 220 مليار كمامة في 2020

كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

العرض المسرحي «كشفناه» بحديقة السيدة زينب.. اليوم

إلغاء معرض «لايبتسيج» الألماني للكتاب مجددا بسبب كورونا

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين