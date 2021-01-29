ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

تمكن أهالي قرية عزب النهضة التابعة لمركز دمياط، من الإيقاع بعصابة سرقة الكابلات التليفونية الأرضية عن طريق الحفر، صباح اليوم الجمعة، حيث أن الأهالي قد شعروا بانقطاع الاتصالات التليفونية بالعزبة.وباستطلاعهم للأمر ضبطوا شخصين أثناء قيامهما بسرقة كابلات التليفونات، فطاردوهما وتمكنوا من السيطرة عليهما وتسليمهما إلى نقطة الشرطة.تم تحرير محضر شرطي بالواقعة في انتظار عرضهما على النيابة العامة للتحقيق معهما.