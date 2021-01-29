وزير خارجية البحرين يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الكويتي

أجرى وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اتصالًا هاتفيًا اليوم الجمعة، مع نظيره الكويتي، الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من نمو وازدهار في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة.كما جرى استعراض مسيرة التعاون الخليجي المشترك والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وتنسيق مواقف البلدين تجاهها، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".وتأتي المباحثات البحرينية الكويتية الأخيرة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين"، وذلك خلال أعمال الدورة الحادية والأربعين للقمة الخليجية التي عُقدت مؤخرًا في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الجاري.وشهدت القمة الخليجية الأخيرة توقيع اتفاق العُلا، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية، بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.