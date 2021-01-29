زيادة إيرادات التحصيل بنسبة 15% في ميناء شرق بورسعيد

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، تقرير الأداء الخاص بالعام 2020، والذي حققت فيه بعض الإنجازات والمعدلات المرتفعة في الأعمال بالرغم من جائحة كورونا، حيث جرى الانتهاء من بعض التعاقدات وتنفيذ أعمال البينة الأساسية وكذا تحقيق الموانئ التابعة معدلات مرتفعة في التداول.وتضمن التقرير أنه ميناء شرق بورسعيد حقق نتائج لافتة عام 2020 في حركة تداول الحاويات وتحصيل الإيرادات، وتمثلت هذه النتائج في زيادة إيرادات التحصيل بنسبة 15%، وزيادة حركة التداول بنسبة 18،5% في تداول الحاويات المكافئة، وزيادة في حركة الشاحنات بنسبة 38،1%، وبلغت حمولات سفن الحاويات 85 مليون طن بزيادة قدرها 11،6%، كما انخفضت معدلات زمن الإفراج الجمركي.وأرجع التقرير هذه النتائج الإيجابية على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا لعدد من العوامل أبرزها: تشغيل أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد والتي سهلت حركة مرور البضائع والأفراد بين شرق وغرب القناة، وحزمة الحوافز التشجيعية التي أقرتها المنطقة الاقتصادية في أبريل 2020 لجذب الخطوط الملاحية العالمية، ورفع قدرات الميناء من قبل المشغل "محطة قناة السويس للحاويات" بتطوير عدد من المعدات والأوناش.كما أرجعت النتائج الإيجابية إلى استقبال 6 أوناش ساحة جديدة بمحطة الحاويات كشحنة أولى من إجمالي عدد 16 ونش ساحة، والبدء في تصدير الأسمنت المعبأ لغرب أفريقيا لأول مرة من الأرصفة الجديدة للميناء، واستقبال الدفعة الثانية والثالثة من معدات وأدوات كوبري الفردان بالأرصفة الجديدة.