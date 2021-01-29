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محافظات

المستشفيات الجامعية بقنا تستقبل 63 ألف مريض بتكلفة 35 مليون جنيه

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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استعرض الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي تقريرًا مقدم من الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية خلال العام المنصرم 2020.

وأهم بنود التقرير المعتمد على بيانات التسجيل الطبي أن العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية والتي لم يتوقف العمل بها بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد قد استقبلت عدد 63458 مريضا في جميع التخصصات الطبية وكانت التخصصات الاكثر اقبالًا من المواطنين هي العظام والتي استقبلت عيادتها 7034 مريضا والباطنة العامة باستقبال 4875 مريضا وطب وجراحة العيون بواقع 4466 مريضا والمسالك البولية 4875 مريضا والجراحة العامة 4020 مريضا وأمراض النساء والتوليد 3044 مريضة.

كما تناول التقرير ما استقبلته أقسام الطوارئ خلال الأيام المحددة للاستقبال بالتنسيق مع مديرية الصحة بقنا حيث بلغ إجمالي عدد الحالات 83285 حالة موزعة على استقبال مستشفى المعبر الجامعي بواقع 33475 حالة واستقبال مستشفى الطوارئ والاصابات 17111 حالة ومستشفى الحرم الجامعي بعدد 23503 حالة.

كما تم إجراء عدد 17111 عمية جراحة بالمستشفيات الجامعية بقنا خلال العام الماضي 2020 حيث أشار التقرير الى دخول عدد 17083 مريض بالمجان.

هذا وقد أوضح التقرير ان إجمالي ما تم انفاقه من موازنة المستشفيات الجامعية بلغ 35 مليون جنيهًا لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها في علاج المرضى من أبناء الاقليم تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية نحو العناية بصحة المواطن بجنوب الصعيد.

وأعرب الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة عن خالص شكره وتقديره للمستشفيات الجامعية بجميع طواقمها الطبية والإدارية التي تقف على تمام الاستعداد والجاهزية لتقديم خدمة طبية ترضي وترتقي لطموح مواطني الإقليم.

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