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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعلن الخطة المستهدفة حتى 2025

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بيانا، اليوم الجمعة، أوضحت فيه استراتیجیة المنطقة 2020-2025.

اعتمادا على رؤیة خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجیستیة لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة في مصر.

وأوضحت المنطقة أن من الأهداف، أن تكون منصة للتصدیر للأسواق العالمیة خاصة إفریقیا.

قامت المنطقة الاقتصادیة بتحدید الأھداف الاستراتیجیة 2020-2025، وهي خلق فرص استثماریة جدیدة في قطاعات صناعیة وبحریة مستھدفة، توطین الصناعات ذات الأولویة بغرض إحلال الواردات، اعتماد سیاسة التجمعات الصناعیة المتكاملة، تھیئة البنیة التحتیة في الموانئ والمناطق الصناعیة طبقًا للمعاییر الدولیة.

بالإضافة إلى استحداث منصات للصناعات الصغیرة والمتوسطة، تعظیم دور المنطقة كمركز لوجیستي محوري وعالمي في سلاسل الإمداد العالمیة، تطویر نظم العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحیة العالمیة.

وتعتمد استراتيجية المنطقة الاقتصادية خلال الخمسة أعوام، على الاستفادة من موقع المنطقة والموانئ التابعة لتقدیم الخدمات البحریة وخدمات تموین السفن، إنشاء مراكز مالیة وتجاریة وخدمیة.

كما أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الخدمات والصناعات المستھدفة، وهي الخدمات البحریة وتموین السفن￼￼، صب المعادن، مواد البناء والصناعات الھندسیة، مراكز البیانات، اللوجستیات، التصنیع الزراعي، اللوحات الشمسیة، عربات السكك الحدیدیة، المنسوجات، المنتجات الدوائیة￼، المادة الفعالة للمنتجات الدوائیة، إطارات السیارات، المواد الكیماویة.

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