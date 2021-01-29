«اقتصادية لقناة السويس»: 6 عوامل أسهمت في نجاح إدارة الأزمة في 2020

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقرير الأداء الخاص بالعام 2020 (عام الجائحة)، والذي حققت فيه بعض الإنجازات والمعدلات المرتفعة في الأعمال بالرغم من جائحة كورونا.وأرجعت المنطقة الاقتصادية النتائج الإيجابية التي حققتها خلال عام الجائحة على الرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد نتيجة لـ 6 عوامل، وهي تشغيل أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد والتي سهلت حركة مرور البضائع والأفراد بين شرق وغرب القناة، حزمة الحوافز التشجيعية التي أقرتها المنطقة الاقتصادية في إبريل 2020 لجذب الخطوط الملاحية العالمية.كما أشارت إلى رفع قدرات الميناء من قبل المشغل "محطة قناة السويس للحاويات" بتطوير عدد من المعدات والأوناش حيث تم الانتهاء من تطوير عدد 2 ونش من إجمالي 6 أوناش رصيف لتتواكب مع أكبر سفن الحاويات العالمية، استقبال 6 أوناش ساحة جديدة بمحطة الحاويات كشحنة أولى من اجمالي 16 ونش ساحة.وأشارت المنطقة الاقتصادية أن من بين عوامل اجتياز ازمة كورونا، خلال العام المنقضي 2020، البدء في تصدير الأسمنت المعبأ لغرب إفريقيا لأول مرة من الأرصفة الجديدة للميناء، استقبال الدفعة الثانية والثالثة من معدات وأدوات كوبري الفردان بالأرصفة الجديدة.وأكدت المنطقة الاقتصادية خلال البيان، الانتهاء من بعض التعاقدات وتنفيذ أعمال البينة الأساسية وكذا تحقيق الموانئ التابعة معدلات مرتفعة في التداول.كما وضعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رؤية خاصة خلال الخمس سنوات المقبلة 20202025 وتحديد القطاعات والصناعات المستهدفة لتعمل على تنفيذها خلال هذه السنوات برؤية واضحة وتبعًا لسياسات الدولة المصرية.