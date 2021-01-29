التحفظ على أدوات تعقيم مجهولة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالاسكندرية، التحفظ على 20،55 قطعة من أدوات التعقيم داخل محل بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقي اللواء محمود ابو عميرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بحيازة كمية من الكمامات والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.تم مداهمة المحل وألقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 20،55 قطعة "كمامة – سرنجات – جوانتى"، 248 عبوة "كحول طبى – جيل طبى" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.