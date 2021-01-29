حرصا على المواطنين.. كسح مياه الأمطار من أحياء البرلس بكفر الشيخ

شهدت مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، أعمال رفع وسحب تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لهطول أمطار فجر اليوم، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس.وقال الدكتور رئيس مدينة برج البرلس، إنه تابع سحب تراكمات مياه الأمطار من شوارع وأحياء البرلس،والطريق الدولي الساحلي، موجهًا بتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم وحرصا عليهم، بالإضافة لأعمال شفط المياه المتراكمة من مياه الأمطار بأرض الجونة وردمها وتجريفها وتسويتها، مؤكدًا على استمرار أعمال الردم والتجريف والتسوية بالمدينة.ووجه محافظ كفر الشيخ تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولا بأول، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، مشددا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.