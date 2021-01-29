نقاش يعتدي جنسيا على معاقة ذهنيا وتحمل منه سفاحا بكفر الشيخ

اتهم "م.ع" بائع متجول مقيم بإحدى ضواحي مدينة كفر الشيخ، أحد جيرانه ويدعى "ا. ا " 44 عاما ويعمل نقاش، بالتعدي على نجلته المعاقة ذهنيا، مما أدى إلى حملها منه سفاحا.وقال والد الفتاة، في المحضر الذي حرر ويحمل الرقم 303 لسنة 2021 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، إن نجلته شعرت بإعياء شديد وحينما توجهوا بها للطبيب أكدوا لها أنها حامل في الشهر الخامس، وأكدت شقيقتها الكبرى أن المتهم هو من عاشرها بعدما رأته معها مرات عديدة وهو على غير المتوقع.فيما قامت مباحث قسم أول كفر الشيخ بضبط المتهم، فور تحرير البلاغ، وقامت بتحويل المحضر للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.