إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية (صور)

صرح المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأن إجمالي ما تمت إزالته خلال الفترة من 23 وحتى 29 يناير الحالي بلغ 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية.وأضاف، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ3 حالات تعد بنواحي كفر محمود وفيشا الصغرى ومشيرف بالباجور بمساحه 116 مترًا عبارة عن سمل خرساني وطوب بلوك وأسمنت، وتمت الإزالة بمعرفة المواطن، كما تمت إزالة فورية لـ3 حالات تعد بناحية أشمون بمساحة إجمالية 2 قيراط و16 سهمًا، وكذا إزالة فى المهد لحالتين تعدٍ بناحية منوف بمساحة 23 سهمًا، وتنفيذ إزالة أخرى لحالة تعد بناحية بركة السبع.وأضاف "الجمل" أنه استمرارًا لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد، فقد تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية قويسنا بمساحة 18 سهمًا، فضلًا عن إزالة فى المهد لحالة تعدٍ أخرى بناحية شبين الكوم وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعدين.أكد وكيل وزارة الزراعة أن إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة تقوم برصد أي مخالفة تعدٍ على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم مع أي حالة تعد، ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.وأكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون في حق الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية، وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد، حفاظًا على حقوق وهيبة الدولة.